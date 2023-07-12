Лучше кубиков льда: как дольше сохранить напиток в бутылке прохладным

Действенный метод сохранить воду холодной даже в самый знойный день

В жаркий день хочется утолить жажду холодным напитком. Если носить воду в бутылке с собой, она быстро нагревается, а добавленный лед быстро тает. Есть простой способ сохранить воду холодной подольше.

Конечно же можно заморозить напиток прямо в бутылке. Но может случиться так, что когда появится желание утолить жажду, растаявшей воды в бутылке будет всего лишь на один глоток. Если добавить в бутылку кубики льда, они быстро растают и вода не будет такой холодной. Блогер из TikTok поделилась более удобным способом.

Она наполняет бутылку водой наполовину и затем в кладет ее в морозильную камеру в горизонтальном положении. Спустя несколько часов она достает бутылку, половина которой заполнена льдом и доливает туда воду комнатной температуры. Добавленная жидкость тут же охлаждается.

Преимущество этого метода заключается в том, что в бутылке есть достаточное количество холодной воды и в жаркую погоду она не так быстро нагревается.

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