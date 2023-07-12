Что делать, если в ящике стиральной машины появилась плесень: гениальный трюк, который решит проблему за 5 минут

Это очень эффективный прием по очистке стиральной машины

Если ваша одежда неприятно пахнет даже после стирки, возможно, это связано с тем, что в контейнере для моющего средства или кондиционера для белья есть плесень. К счастью, есть много хитростей по очистке этих резервуаров.

Причиной скопления плесени может быть застой воды в стиральной машине, или же там могут скапливаться остатки моющего средства, пишет santeplus. Решить эту проблему можно за 5 минут, не используя химикатов.

Как избавиться от плесени из лотка для порошка в стиральной машине

Благодаря вяжущему и антибактериальному действию уксус — это незаменимый бытовой ингредиент, который идеально подходит для устранения подобных проблем. Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, смешайте небольшое количество кислого раствора с горячей водой в небольшом тазу.

Используя чистую салфетку из микрофибры, протрите грязный резервуар и оставьте средство на 5 минут. Затем промойте лоток и протрите его чистой тканью.

Также с помощью этого раствора вы можете очистить уплотнения стиральной машины, которые тоже могут содержать плесень.

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