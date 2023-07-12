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Что делать, если в ящике стиральной машины появилась плесень: гениальный трюк, который решит проблему за 5 минут

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ящик для моющих средств будет идеально чист
Ящик для моющих средств будет идеально чист. Фото santeplusmag.com

Это очень эффективный прием по очистке стиральной машины

Если ваша одежда неприятно пахнет даже после стирки, возможно, это связано с тем, что в контейнере для моющего средства или кондиционера для белья есть плесень. К счастью, есть много хитростей по очистке этих резервуаров.

Причиной скопления плесени может быть застой воды в стиральной машине, или же там могут скапливаться остатки моющего средства, пишет santeplus. Решить эту проблему можно за 5 минут, не используя химикатов.

Как избавиться от плесени из лотка для порошка в стиральной машине

Благодаря вяжущему и антибактериальному действию уксус — это незаменимый бытовой ингредиент, который идеально подходит для устранения подобных проблем. Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, смешайте небольшое количество кислого раствора с горячей водой в небольшом тазу.

Используя чистую салфетку из микрофибры, протрите грязный резервуар и оставьте средство на 5 минут. Затем промойте лоток и протрите его чистой тканью.

Также с помощью этого раствора вы можете очистить уплотнения стиральной машины, которые тоже могут содержать плесень.

Ранее "Телеграф" писал, зачем в стиральную машину класть белый рис. Он прекрасно впитывает влагу, поэтому благодаря ему решается одна из главных проблем устройства.

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#Уборка #Лайфхак #Стиральная машина