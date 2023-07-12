Как выбрать сочный и спелый арбуз: советы, которые не подведут

Эти рекомендации помогут выбрать самую сочную и вкусную ягоду

О том, как правильно выбирать арбуз, ходит много легенд. Одни утверждают, что чем больше полосок, там ягода слаще, а другие настаивают на то, что покупать нужно только "девочек", а не "мальчиков", так как те намного вкуснее.

Однако все намного проще. На портале Useti рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе арбуза.

Первое — это плодоножка, она должна быть сухой. Такой признак указывает на то, что арбузу больше не нужна влага и он полностью созрел. Смело покупайте.

Также нужно обратить внимание на кожицу плода. Если на ней есть повреждения, то плод могли насытить разными химикатами, чтобы он быстрее вырос. Внутри он может оказаться еще не спелым, а также есть риск отравиться этими добавками.

Кроме того, кожура арбуза должна быть твердой и не должна продавливаться. У спелого арбуза, как правило, кожура упругая — тут же возвращается на место после нажатия. В противном случае, если кожура слишком мягкая, такой плод может быть переспевшим или ударенным.

По аналогичному критерию упругости кожуры можно приобрести и спелую дыню. Также лучше всего покупать арбузы и дыни среднего размера. Чем больше плод, тем больше вероятность, что его рост стимулировали нитратами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что будет в Украине с ценами на арбузы после подрыва Каховской ГЭС. Эксперты напомнили, что большая часть бахчевых культур выращивалась именно в Херсонской области.