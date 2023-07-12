Не порвется и не потеряет форму: как правильно стирать обувь в стиральной машине

Далеко не все виды обуви можно стирать в машинке

Обувь мы носим каждый день. Рано или поздно на ней скапливается столько загрязнений, что обычная щетка не справляется. Прежде чем отправить обувь в стиральную машину, нужно выяснить, действительно ли этот метод очистки будет подходящим.

Какую обувь нельзя стирать в машинке

Такой метод очистки точно не подойдет для обуви из кожи. В процессе стирки она потеряет форму, на ней появятся трещины. С помощью стиральной машины нельзя стирать замшевую обувь. Она потеряет форму и внешний вид.

Нежелательно стирать обувь с любыми механическими повреждениями и пару с большим количеством декоративных элементов.

Как правильно стирать обувь в машинке

Выньте шнурки и стельки. Эти элементы нужно стирать руками.

Вымойте подошву с помощью мыла и щетки. Удалите из нее застрявшие камешки и другие твердые предметы.

Чтобы не повредить барабан, обувь лучше всего стирать в специальном мешочке. Его можно заменить старой наволочкой.

Для стирки обуви выберите деликатный режим и дополнительное полоскание. Не переусердствуйте с моющим средством и в коем случае не используйте режим отжима и сушки. Они могут привести к повреждению и техники, и обуви.

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