Придется выбросить через пару дней: продукты, которые нельзя хранить в дверце холодильника

Рассказываем главные правила хранения продуктов в холодильнике

Некоторые продукты мы из-за удобства храним в дверце холодильника. Такой способ хранения позволяет поместить в холодильник большее количество продуктов.

Однако есть определенная пища, которая при таком способе хранения может достаточно быстро испортиться. Вместе с "Мета" рассказываем, что нельзя хранить таким способом.

Что нельзя хранить в холодильнике

Яйца нуждаются в стабильной температуре, поэтому рекомендуется класть их на верхнюю полку. Также нельзя хранить в дверце холодильника домашние соусы, приготовленные на основе яиц, например, майонез.

Шоколад рекомендуется хранить при комнатной температуре. Лучшее место для него — сухое и прохладное. Когда шоколад положить в холодильник, на нем могут образоваться пузырьки, влияющие на аромат и вкус.

Фрукты и овощи следует хранить в отдельных контейнерах, расположенных в нижней части холодильника. Эта часть обычно отделена от общего пространства прозрачным стеклом и имеет специальные лотки.

Молоко не рекомендуется хранить в дверце холодильника. Температура на дверце меняется из-за постоянного открывания и закрывания, что не соответствует условиям хранения этого продукта. Лучше разместить его вглубь холодильника, где молоко сохранится столько, сколько указано на упаковке.

Ранее мы рассказывали, какие продукты нельзя хранить в холодильнике. Так они потеряют вкус и консистенцию.