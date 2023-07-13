Очищаем ванну от желтых пятен: одно средство заменит дорогостоящую "химию"

Не забывайте проводить уборку в перчатках

Ванна требует особого ухода, потому что со временем на ней может появиться ржавчина, налет и желтые пятна. И хозяйкам приходится искать варианты, чтобы эффективно избавиться от проблемы. Но не стоит спешить покупать дорогостоящую "химию".

Эксперты в Telegram-канале "Вкусно +" подсказали рецепт простого средства на основе двух натуральных компонентов, который поможет вернуть ванне белоснежный вид. Нужно всего лишь приложить немного усилий.

Как очистить ванну от желтизны

Чтобы приготовить "чудо-смесь" необходимо взять 100 граммов разведенного столового или винного уксуса с двумя столовыми ложками соли. Полученный раствор нужно нагреть до температуры 50-65 градусов.

После этого наденьте резиновые перчатки и с помощью губки или щетки нанесите средство на загрязненные участи ванной. Оставьте смесь на 30 минут. Потом смойте остатки средства проточной водой. Все пятна должны исчезнуть. При необходимости стоит повторить процедуру.

"Телеграф" писал ранее, как избавиться от плесени в ванной комнате. Эксперты подсказали простой, но действенный метод.