Как определить свежесть яиц прямо в магазине: хитрости, о которых следует знать каждому

Употребление несвежих яиц может стать причиной отравления

Яйца — вкусный, полезный, а потому и популярный продукт, с помощью которого можно приготовить различные блюда. Но нужно следить за тем, чтобы товар был качественным, иначе есть риск получить отравление или другие проблемы со здоровьем.

Эксперты в материале Styler поделились несколькими хитростями, которые помогут определить свежесть яиц, не отходя от прилавка магазина. Просто нужно внимательно осмотреть продукт.

Как проверить свежесть яиц

Проверьте скорлупу

Если яйцо свежее, то у него будет слегка шершавая поверхность, если же она гладкая и блестящая, то это говорит о том, что продукт залежался на полке. Проверяйте также, нет ли на скорлупе странных пятен и насколько она твердая. Если скорлупа легко продавливается, что яйцо испорчено.

Потрясите яйцо

Встряхните яйцо, если вы не услышали посторонних звуков, то можете смело покупать продукт — он свежий. А вот легкое хлюпанье является признаком испорченности товара.

Осмотрите яйца при хорошем освещении

Если есть возможность, то стоит поднести яйцо к источнику яркого света и внимательно осмотреть его скорлупу, на ней не должно быть никаких темных пятен. В противном случае покупать продукт точно не стоит.

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