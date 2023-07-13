Как поддерживать в своей комнате чистоту и порядок: используйте правило "90/90"

Визуальный порядок можно навести всего за 10-15 минут

Свой дом необходимо поддерживать в чистоте, ведь это место, где вы отдыхаете, набираетесь сил и восстанавливаете энергию. Если в помещении будет грязно, то это будет негативно отражаться на вашем эмоциональном фоне. Конечно, времени на то, чтобы часто проводить полноценную уборку, может не хватать, но можно воспользоваться лайфхаком, который поможет поддерживать чистоту.

Эксперты в материале The Minimalists поделились правилом "90/90", которое поможет освободить пространство от ненужных вещей и тем самым поддерживать в комнате порядок.

Как содержать комнату в чистоте

Суть этого правила состоит в том, чтобы избавиться от предметов и вещей, которыми вы редко пользуетесь либо не используете их вообще. Для этого нужно сесть и хорошенько подумать, в чем вы точно нуждаетесь, а в чем — давно нет. Если вам тяжело сразу это решить, тогда понаблюдайте за собой. Вещи, которыми вы не будете пользоваться в течение 90 дней — явно лишние и от них пора избавляться без всякого сожаления. Но вы можете менять промежуток времени при введении правила в соответствии с вашими потребностями и обстоятельствами.

Однако у правила "90/90" все же есть недостаток, ведь он не избавит вас от грязного пола или посуды на кухне, поэтому периодически убирать в этих местах придется.

Эксперты говорят, что визуальный порядок в комнате можно навести всего за 10-15 минут. В течение этого времени можно убрать разбросанную одежду и положить в шкаф, спрятать ненужную обувь, а также разложить по местам все безделушки. Чем меньше предметов разбросано вокруг, тем чище кажется пространство.

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