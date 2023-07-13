Укр

Замочите полотенца в этом растворе — и засаленных пятен как и не было

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кухонные полотенца будут как новенькие
Кухонные полотенца будут как новенькие. Фото Freepik

Понадобятся только два ингредиента

Каждая хозяйка желает иметь безупречную чистоту на кухне, поэтому нужно прилагать усилия, чтобы поддерживать чистоту во всех местах. Это относится и к кухонным полотенцам, которые испытывают наибольшую нагрузку при приготовлении пищи и мытье посуды.

Есть одна хитрость для занятой хозяйки, пишет cpykami. Для удаления застарелых жирных пятен на полотенцах достаточно использовать только два активных компонента. Нужно просто вымочить полотенца в специальном растворе из соли и отбеливателя.

Как вывести пятна на полотенцах

Возьмите две столовые ложки обычной кухонной соли и три столовые ложки кислородного отбеливателя/средства для удаления пятен (без содержания хлора) и насыпьте их в таз. Положите в таз полотенца и залейте их кипятком. Позвольте полотенцам полностью остыть. Затем промойте их проточной водой и оцените результат.

Если остаются некоторые пятна, повторите процедуру, а затем отправьте полотенца в стиральную машинку, чтобы освежить. После первого замачивания посмотрите, какая стала вода — если она стала мутной, то большая часть пятен с полотенец удалена.

Ранее "Телеграф" писал, как отбелить тюль с помощью обычной зеленки. Также мы рассказывали, как отбелить постельное белье с помощью нашатырного спирта.

Теги:
#Стирка #Полотенца #Лайфхак #Кухонные полотенца