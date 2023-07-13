Замочите полотенца в этом растворе — и засаленных пятен как и не было

Понадобятся только два ингредиента

Каждая хозяйка желает иметь безупречную чистоту на кухне, поэтому нужно прилагать усилия, чтобы поддерживать чистоту во всех местах. Это относится и к кухонным полотенцам, которые испытывают наибольшую нагрузку при приготовлении пищи и мытье посуды.

Есть одна хитрость для занятой хозяйки, пишет cpykami. Для удаления застарелых жирных пятен на полотенцах достаточно использовать только два активных компонента. Нужно просто вымочить полотенца в специальном растворе из соли и отбеливателя.

Как вывести пятна на полотенцах

Возьмите две столовые ложки обычной кухонной соли и три столовые ложки кислородного отбеливателя/средства для удаления пятен (без содержания хлора) и насыпьте их в таз. Положите в таз полотенца и залейте их кипятком. Позвольте полотенцам полностью остыть. Затем промойте их проточной водой и оцените результат.

Если остаются некоторые пятна, повторите процедуру, а затем отправьте полотенца в стиральную машинку, чтобы освежить. После первого замачивания посмотрите, какая стала вода — если она стала мутной, то большая часть пятен с полотенец удалена.

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