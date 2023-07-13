Так пол вы еще не мыли: зачем добавлять в ведро пену для бритья

Средство личной гигиены поможет навести порядок в доме

Мытье пола — обязательная часть уборки, которую нельзя пропустить. Так как эта процедура требует затраты определенных сил и времени, хочется, чтобы результат был заметным и радовал глаз как можно дольше. Чтобы пол блестел от чистоты некоторые хозяйки добавляют в ведро с водой специализированную покупную химию, или народные средства.

Если хочется, чтобы стыки плитки на полу снова стали белыми, пол блестел, а в доме витал приятный аромат, попробуйте использовать во время уборки косметическое средство, которое есть практически в каждой ванной. Как пишет Informacion, впечатляющего эффекта поможет добиться пена для бритья.

Рекомендуется просто добавить пену для бритья в ведро с водой и несколько раз протереть загрязненные участки. Вскоре вы увидите, что грязь сошла, межплиточные швы стали светлее, а пол блестит от чистоты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ее можно использовать пену для бритья в быту.