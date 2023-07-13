Не вытечет и не пригорит: действенный чудо-способ подготовки варенья для пирогов

Лайфхак для идеальной выпечки

Пироги с вареньем или повидлом всегда являются "желательными гостями" на нашем столе. Это вкусное и недорогое угощение приходится по вкусу абсолютно всем.

Однако есть нюанс, который может превратить выпечку в катастрофу. Это жидкая начинка из варенья. Она будет растекаться, что не только испортит все впечатления от блюда, но может спровоцировать пригорание сахара. Pixelinform делится действенным методом подготовки варенья.

Иногда можно услышать рекомендацию по крахмалу. Да, он поможет сделать начинку густой и прочной, но может и "вознаградить" ее специфическим привкусом.

Также некоторые хозяйки используют овсяные хлопья. Но тогда начинка рискует получиться "убитой" и безвкусной. Есть и более надежный метод.

Лайфхак с манкой

Опытные кулинары рекомендуют использовать в качестве загустителя манную крупу. Продукт никак не повлияет на вкусовые качества ягодной начинки, однако сможет сделать ее гораздо гуще. Для применения ставим жидкое варенье в кастрюльке на плиту и включаем огонь.

Вводим одну ложку крупы, перемешиваем и ждем около минуты. Выключаем огонь и ждем, пока варенье остынет. После этого можно смело использовать для выпечки. Также мы рассказывали, как сварить вкусный суп.