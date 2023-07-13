Ни один комар не залетит: простой совет, как защитить квартиру от надоедливых насекомых

Это простое средство надежно защитить жилье от насекомых

Летом дискомфорт может доставлять не только жара в квартире, но и комары, которые так и норовят выпить человеческой крови. Избавиться от надоедливых насекомых можно как при помощи покупных аэрозолей, фумигаторов и других средств, так и при помощи подручных средств.

На портале Рixel рассказали, как можно отвадить комаров от жилья при помощи обычного лаврового листа. Натуральное средство будет работать не хуже магазинного, в основе которого сплошная химия.

Так, необходимо приобрести фумигатор, но вместо обычных пластинок нужно вставить лавровый лист. После этого подсоедините фумигатор к сети — специя будет медленно тлеть, в результате чего будет выделяться эфирное масло. Этот запах безопасен для людей, но не нравится насекомым.

Такое простое средство защитит жилье от комаров и других мошек как днем, так и ночью. Кроме того, лавровый лист стоит в разы дешевле репеллентов, а значит позволит сэкономить средства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как избавиться от комаров на участке. Важно сделать некомфортную для их обитания обстановку.