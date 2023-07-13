Самодельное средство в один миг очистит нержавейку: поразительный эффект

Попробуйте этот лайфхак, чтобы почистить предметы из нержавеющей стали, и результат вас удивит

Предметы из нержавеющей стали отлично смотрятся в интерьере. Особо часто их можно встретить на кухне. Из нержавейки изготавливают раковины, литы, посуду, элементы электрических приборов. Этот материал очень практичный и отлично подходит для ежедневного применения.

Единственный недостаток предметов из нержавейки — в процессе использования они быстро тускнеют и на них очень хорошо видны следы использования. К счастью, эту проблему можно решить в два счета, если использовать самодельное средство для чистки.

Чем почистить предметы из нержавеющей стали

Первым делом нужно убедиться, что чистящие средства, которые мы собираемся использовать, не повредят этот материал. Об этом обычно пишут в инструкции.

Для приготовления чистящего средства необходимо 120 миллилитров воды, 120 миллилитров уксуса и 12 капель детского масла.

Для начала смешайте ингредиенты и залейте их в емкость с пульверизатором. Нанесите несколько капель средства на мягкую тряпку и на изделие из нержавейки и протрите его. Когда закончите, подождите пару минут и протрите поверхность сухой тряпкой.

Это средство идеально очистит предметы из нержавеющей стали и вернет им былой блеск.

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