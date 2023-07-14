Как правильно готовить курицу, чтобы убрать из мяса гормоны и антибиотики: важные советы на каждый день

Правильно приготовленная курица — залог вкусного и полезного блюда

Куриное мясо — один из самых популярных продуктов на нашей кухне. Как ее только не готовят: и тушат на банке, и обжаривают в луке по еврейскому рецепту, и тушат с медом. В плане пользы для организма и вкуса куриное мясо даст фору большинству своих конкурентов.

Спрос на куриное мясо сейчас очень велик. В связи с этим владельцы птицефабрик идут на всевозможные ухищрения, дабы производить как можно больше продукта в максимально сжатые сроки. Им на помощь приходят гормоны и антибиотики. К счастью, существуют методы, благодаря которым можно убрать вредные вещества из куриного мяса. Об этом вместе с "Важно знать" и расскажем.

Как очистить курицу от гормонов и антибиотиков

Во-первых, перед приготовлением магазинной курицы как следует промойте ее, а все внутренние органы удалите и отправьте в помойку. Хорошо промывать необходимо даже заранее потрошенную курицу — именно там скапливается максимум токсинов!

Во-вторых, после потрошения всегда замачивайте магазинную курицу. Сначала снимите с нее шкурку, затем залейте тушку минеральной водой или раствором из литра воды, 3 столовых ложек соли и 3 столовых ложек лимонного сока. В этом растворе необходимо промариновать мясо 2-3 часа. Только так вы сможете с гарантией обезопасить себя и своих родных!

В-третьих, всегда сливайте первую воду после варки "заводской" курицы. На бульон и суп она не годится — именно там оказывается большая часть токсинов. Закипела курица? Выключите огонь, слейте воду и залейте новую — так будет надежнее!

Кстати, определить натуральность мяса можно за полминуты с помощью спички. Благодаря простым трюкам ваша еда будет полезной.