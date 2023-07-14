Для чего нужны в кроссовках дополнительные отверстия: почти никто не знает, как их использовать

Это вовсе не дизайнерская прихоть

Практически на всех парах кроссовок возле шнуровки располагаются дополнительные отверстия. Они сделаны вовсе не ради красоты, как может показаться на первый взгляд, а несут практическую пользу.

Если попытаться продеть в эти отверстия шнурки классическим способом, то носить кроссовки становится не очень удобно.

На самом деле дополнительные дырки в кроссовках чаще всего используют спортсмены. Эта деталь позволяет максимально надежно и крепко зафиксировать стопу. Главное — правильно это сделать.

Как правильно использовать дополнительные отверстия в кроссовках

Первым делом нужно сделать петельку возвращая шнурок через последнее отверстие внутрь кроссовка.

Над язычком кроссовка протянуть шнурок в образовавшуюся петельку на противоположной стороне шнуровки.

Крепко затянуть и завязать шнурки привычным способом на узел или бантик.

Этот способ помогает закрепить кроссовок таким образом, что он практически становится частью стопы и не ощущается. Когда во время занятий спортом идет сильная нагрузка на ноги, протянутые через дополнительные отверстия шнурки позволяют ноге меньше уставать. К тому же уменьшается вероятность натереть ноги.

При этом некоторые люди приловчились использовать эти отверстия на кроссовках, чтобы фиксировать концы шнурков.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего на обуви сзади сделана небольшая петелька.