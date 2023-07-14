Новое слово в уборке: бурная смесь двух компонентов справится со всей грязью

Уксус и кокосовое масло помогут преобразить дом

Много раз доказано, что для уборки дома не обязательно использовать дорогие химические препараты. Чтобы навести порядок, достаточно использовать доступные продукты.

Эффективным средством для удаления многих видов загрязнений является смесь уксуса и кокосового масла. Уксус хорошо зарекомендовал себя как антимикробное средство, которое отлично справляется с различными пятнами. Кокосовое масло действует как защитное средство и естественная смазка. Два компонента вместе представляют собой эффективное экологически чистое средство.

Удаление пятен на смесителях и раковине

Одним из наиболее эффективных применений этой смеси является чистка кранов и раковин. Уксус и масло полностью удаляют остатки жесткой воды, пятна и бактерии. Смочите мягкую ткань этой смесью и аккуратно протрите пораженные участки. Затем промойте и высушите чистой тканью. Смесители и раковины будут сиять, как никогда раньше.

Удалить налет с зеркала и стекол

Еще одним выдающимся преимуществом смеси уксуса и кокосового масла является ее способность отталкивать воду на таких поверхностях, как стенки душевой кабины и зеркала. Смешайте уксус и кокосовое масло в емкости с пульверизатором и распылите раствор на нужную поверхность. Протрите ее чистой тканью, чтобы создать защитный слой. Пятна от воды исчезнут, а поверхность будет безупречно чистой.

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