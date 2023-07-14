Избавиться от неприятного запаха в туалете можно с помощью популярной специи: получите сладкий и тонкий аромат
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Натуральное решение, которые не нанесет вреда вашему здоровью
Обычные чистящие средства содержат химические вещества, токсичные для окружающей среды и человека, поэтому натуральные лайфхаки остаются здоровой и экологичной альтернативой. Тем более, что зачастую они недорогие и уже есть в каждом доме.
Эти натуральные ингредиенты, которые находятся в пределах досягаемости нашей кухни, представляют собой здоровую альтернативу уходу за туалетами, пишет santeplus. Использование популярной специи — гвоздики с другими ингредиентами, такими как пищевая сода и эфирные масла, помогает сделать натуральный раствор, который не поддается вони в туалете.
Гвоздика оказывает прямое влияние на неприятные запахи, исходящие из канализации или даже труб.
Как избавится от неприятного запаха в туалете
Вам понадобится:
- 1 литр воды
- 12 гвоздик
- 10 капель эфирного масла гвоздики или другого ароматизатора на ваш выбор
- 18 чайных ложек пищевой соды
Смешайте эти ингредиенты в бутылке и поставьте ее в угол ванной, не закрывая крышку. Таким образом, жидкость поглотит неприятный запах в комнате, распространяя сладкий и тонкий аромат.
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