Избавиться от неприятного запаха в туалете можно с помощью популярной специи: получите сладкий и тонкий аромат

Натуральное решение, которые не нанесет вреда вашему здоровью

Обычные чистящие средства содержат химические вещества, токсичные для окружающей среды и человека, поэтому натуральные лайфхаки остаются здоровой и экологичной альтернативой. Тем более, что зачастую они недорогие и уже есть в каждом доме.

Эти натуральные ингредиенты, которые находятся в пределах досягаемости нашей кухни, представляют собой здоровую альтернативу уходу за туалетами, пишет santeplus. Использование популярной специи — гвоздики с другими ингредиентами, такими как пищевая сода и эфирные масла, помогает сделать натуральный раствор, который не поддается вони в туалете.

Гвоздика оказывает прямое влияние на неприятные запахи, исходящие из канализации или даже труб.

Как избавится от неприятного запаха в туалете

Вам понадобится:

1 литр воды

12 гвоздик

10 капель эфирного масла гвоздики или другого ароматизатора на ваш выбор

18 чайных ложек пищевой соды

Смешайте эти ингредиенты в бутылке и поставьте ее в угол ванной, не закрывая крышку. Таким образом, жидкость поглотит неприятный запах в комнате, распространяя сладкий и тонкий аромат.

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