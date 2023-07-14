У пяти знаков Зодиака деньги вытекут сквозь пальцы в июле

Беда с деньгами может нагрянуть внезапно

Июль принесет некоторым море счастья и возможностей, однако для пяти знаков Зодиака он готовит также и финансовые проблемы.

Этими знаками являются Близнецы, Рак, Весы, Стрелец и Козерог, говорит финансовый гороскоп Таро на июль 2023 года.

Близнецам выпал перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта говорит, что в июле деньги будут уходить от Вас и в профессиональной деятельности не будет везти. Лучше пока заняться собой, а уже потом решать проблемы с финансами.

Ракам выпала Башня

Это в целом опасная карта, а в вопросах денег так и подавно. Будьте осторожны, поскольку Башня обычно является предвестником потрясений и потерь, — в делах может наступить внезапный кризис.

Весам выпала перевернутая Тройка жезлов

У Вас могут вскоре возникнуть проблемы с деньгами или на работе, при этом Вы сами будете в этом виноваты, — но если постараетесь, то скорее всего сможете улучшить положение.

Стрельцам выпала перевернутая Двойка мечей

Не будьте слишком доверчивы, — кто-то в Вашем окружении может не желать Вам добра и вскоре Вас разочаровать. Дела могут оказаться под угрозой из-за проблем с документами, человеческого фактора и других внезапных неурядиц.

Козерогам выпала Восьмерка мечей

В июле Вам придется "затянуть пояс", поскольку на лишние деньги рассчитывать не придется. Возможно это будет связано с желанием выплатить долги или накопить на что-то.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, кому повезет в любви в июле по картам Таро.