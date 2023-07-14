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У п’яти знаків Зодіаку гроші витікнуть крізь пальці у липні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Фінансові негаразди чекають Близнюків, Раків, Терезів, Стрільців та Козорогів
Фінансові негаразди чекають Близнюків, Раків, Терезів, Стрільців та Козорогів

Біда з грошима може трапитися раптово

Липень принесе деяким море щастя та можливостей, проте для п’яти знаків Зодіаку він готує також фінансові проблеми.

Цими знаками є Близнюки, Рак, Терези, Стрілець та Козоріг, говорить фінансовий гороскоп Таро на липень 2023 року.

Близнюкам випав перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні карта каже, що в липні гроші будуть йти від Вас і у професійній діяльності не везтиме. Краще поки що зайнятися собою, а вже потім вирішувати проблеми з фінансами.

Ракам випала Вежа

Це загалом небезпечна карта, а у питаннях грошей тим паче. Будьте обережні, оскільки Вежа зазвичай є провісником потрясінь та втрат — у справах може настати раптова криза.

Терезам випала перевернута Трійка жезлів

У Вас можуть незабаром виникнути проблеми з грошима або на роботі, при цьому Ви самі будете в цьому винні, але якщо постараєтеся, то швидше за все зможете покращити становище.

Стрільцям випала перевернена Двійка мечів

Не будьте надто довірливими, хтось у Вашому оточенні може не бажати Вам добра і незабаром Вас розчарувати. Справи можуть опинитися під загрозою через проблеми з документами, людський фактор та інші раптові негаразди.

Козорогам випала Вісімка мечів

У липні Вам доведеться "затягнути пояс", оскільки зайві гроші розраховувати не доведеться. Можливо, це буде пов’язане з бажанням виплатити борги або накопичити на щось.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, кому пощастить у коханні в липні за картами Таро.

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