Стекло духовки будет как из магазина: эффективные натуральные продукты для очистки техники

Тщательной чистки один раз в месяц будет достаточно для поддержания чистоты

После нескольких использований стекло духовки может загрязниться, на нем могут появиться следы жира и масляные пятна. Для удаления стойких загрязнений и коричневых пятен следует регулярно очищать окна духовки. Чтобы удалить даже самые стойкие пятна и оптимально продезинфицировать стекло делится эффективными натуральными продуктами для очистки.

Для избавления от грязи и ухода за окнами духовых шкафов их необходимо очищать после каждого использования, пишет santeplus. Если же вы уже пропустили уборку и пятна засохли, то можно воспользоваться несколькими лайфхаками.

Как очистить стекло на дверце духовки

Вода и моющее средство

Моющее средство является эффективным чистящим средством, которое очищает и дезинфицирует различные поверхности. Чтобы очистить окна и заставить их сиять, вы можете просто протереть окна губкой, смоченной моющим средством и водой. Затем используйте сухую ткань, чтобы удалить лишнюю воду. Этот очиститель также используется для очистки внутренней части духовки.

Паста из пищевой соды и уксуса

Пищевая сода и уксус — чистящие средства, которые могут быть очень полезны для ухода за домом. Чтобы очистить стекло духовки, сделайте пасту из пищевой соды и небольшого количества воды, затем нанесите ее на всю стеклянную поверхность духовки. Подождите несколько минут, затем распылите уксус на поверхность. Оставьте на 10 минут, затем протрите губкой, чтобы удалить жир и грязь. Затем используйте влажную ткань из микрофибры, чтобы промыть и завершить очистку.

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