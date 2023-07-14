Вы делаете это неправильно: как нужно хранить хлеб летом, чтобы он не испортился

Эти советы помогут сохранить свежесть продукта как можно дольше

Хлеб — это продукт, который портится спустя несколько дней, особенно летом. В жарку погоду стильные деревянные или пластиковые хлебницы, а также холодильник не являются подходящим местом для хранения хлебобулочных изделий.

Как правильно хранить летом хлеб, чтобы он не испортился и не потерял свою свежесть, рассказали на портале Mirror. Оказывается, при высоких температурах именно хлеб портится быстрее всего.

Хлеб не рекомендуют хранить в хлебницах из любого материла, особенно свежий. Также нельзя класть его в холодильник из-за наличия влаги — хлебу нужно сухое место, иначе может развиться плесень. Кроме того, при температуре около 0 градусов или ниже влага собирается на корке хлеба, а потом испаряется с нее. Это может изменить вкус и даже вес хлеба.

Также нельзя хранить хлеб в пакетах — полиэтиленовых и бумажных. В них нет циркуляции воздуха, что крайне важно для сохранения свежести хлебобулочного изделия. Кроме того, пакеты замедляют процесс высыхания хлеба, из-за чего накапливается влага и может развиться плесень и микробы.

Летом хлеб лучше всего хранить в керамической или глиняной посуде. Такой материал пропускает воздух, не удерживает влагу и хлеб дольше остается свежим.

Если же вы отрезали кусочек хлеба, то лучше всего хранить его срезанной стороной вниз, чтобы он дольше сохранял свежесть.

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