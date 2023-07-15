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Без масла и вони: удивительный одесский способ жарки рыбы

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Рыба не будет пахнуть на весь дом
Рыба не будет пахнуть на весь дом. Фото shuba.life

Возьмите этот способ на заметку

Жареная рыба – это один из самых вкусных способов приготовления этого продукта. Но он связан с неприятностями, такими как грязная пригоревшая сковорода, запах на весь дом и брызги горячего масла. Мы рассказывали о "студенческом" способе приготовления блюда, с которым не придется отмывать сковородку.

Теперь вместе с Pixelinform делимся еще одним лайфхаком. Этот одесский способ поможет пожарить рыбу без жира, масла при неприятном запахе.

Сначала продукт следует очистить от чешуи, вымыть, а затем порезать на большие кусочки. Дальше нужен пакет. В него нужно всыпать соль, перец, муку и любимые специи. Не лишним будет добавить панировочные сухари или манку. Рыбу необходимо положить в пакет и перемешать со всеми компонентами, чтобы куски были полностью в панировке.

Затем пергаментной бумагой застилаем противень. Маслом при этом ничего смазывать не нужно. Рыбку нужно выложить аккуратно, чтобы куски не касались друг друга.

Запекаем рыбу в раскаленной духовке в течение 20 минут. Температура может составлять около 220-240 градусов. Но важно, чтобы духовка уже была предварительно разогрета.

Через 10 минут после начала приготовления противень следует достать. Верхнюю часть рыбы смазываем маслом с помощью специальной кисточки. Такая процедура поможет получить аппетитную и хрустящую корочку. Также мы рассказывали, для чего предназначена колючая сторона терки.

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#Рецепт #Рыба #Духовка #Лайфхак