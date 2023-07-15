Зачем наливать ацетон в кофе: работает даже лучше "химии"

Нужны только бюджетные ингредиенты

Ничего не сравнится с ощущением, когда ваш дом всегда убран и в нем приятно пахнет. Если ванная комната и кухня блестят, ваш дом преображается, и вы можете спокойно расслабиться, принять ванну, не беспокоясь о том, как отмыть стекла в душе или очистить кран в ванной.

Это необычное, но крайне эффективное средство для очистки демонстрирует такую же эффективность, как и дорогостоящие химические препараты, продаваемые в магазинах. Компоненты, необходимые для его приготовления, доступны практически в каждом доме, да и не стоят больших денег. Об этом пишет cpykami.

Как приготовить чистящее средство

Соедините одну столовую ложку кофе, четыре столовые ложки горячей воды, две столовые ложки жидкости для снятия лака с ацетоном и четыре столовые ложки жидкого мыла для мытья посуды. Вылейте полученную смесь в распылитель. Распылите ее на раковине, смесителе, в туалете, на ванне и на грязной посуде. Это чистящее средство прекрасно удаляет нагар, жир, известковый налет и любую другую грязь.

Ранее мы рассказывали, как приготовить чистящее средство на основе зубной пасты. Также "Телеграф" писал, как почистить раковину до блеска.