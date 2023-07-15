Чтобы не тупила: дедовский способ заточки лопаты

Забудьте о напильнике и болгарке

Тупая лопата приводит к увеличению трудозатрат, особенно при выкапывании картошки, поэтому многие дачники стараются ее заострить, используя доступные инструменты. Наиболее распространенными из них, применяемыми для достижения данной цели, являются напильник и электрический резчик, однако их эффект не долгосрочный.

Применение напильника не приводит к достижению желаемого результата, а болгарка слишком сильно укорачивает штык. Существует дедовский метод, который эффективно помогает достичь остроты огородной лопаты. Об этом пишет pixelinform.

Как заточить лопату

Кузнецы, которые создавали из металла великолепные изделия, использовали метод "наклеп". Для того чтобы заострить лопату, используем наковальню и молоток для удаления тупой кромки. Вместо наковальни можно использовать обычный камень.

Несколько ударов молотка восстанавливают остроту края лопаты. Интересно, что после такой обработки штык медленнее тупится. Важно стучать по краю металла только плоской частью молотка, без нагрева штыка. Также необходимо избегать чрезмерной силы, чтобы не помять лопату.

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