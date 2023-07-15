Ни одна муха не подлетит: как избавиться от надоедливых насекомых

Эти лайфхаки избавят от одной из самых распространенных летних проблем

Летом кажется, что мухи вездесущи. Они так и норовят залететь в кухню или другие комнаты и не дают спокойно отдохнуть на свежем воздухе. К счастью, есть простые, но эффективные способы избавиться от насекомых.

Для борьбы с назойливыми мухами понадобятся средства, которые есть в каждом доме, или которые легко и недорого можно купить в магазине.

Мешок с водой

Нужно наполнить прозрачные полиэтиленовые пакеты водой, завязать и повесить на дверные косяки, потолок, полки или колонны.

Считается, что отражающийся в воде свет создает визуальный эффект, который оказывает большое влияние на глаза мух и заставляет их улетать с этого места. Аналогичное явление наблюдается с подвесными компакт-дисками, которые обычно используются для отпугивания насекомых и птиц.

Лимоны и гвоздика

Лимон нужно разрезать на дольки и каждую проткнуть зонтиками гвоздики. Кусочки лимона с ароматной специей нужно разложить у окон, полок, столов и столешниц. Специфический аромат будет отпугивать мух.

Яблочный уксус

Мухи любят резкие запахи, и уксус очень эффективно их убивает. Это продукт, который можно использовать для создания мухоловки.

Если вы не переносите запах уксуса, его можно заменить на сахарную воду. Такую ловушку рекомендуется использовать на террасах и во время отдыха в саду.

Водка

Еще одно средство — налить в емкость немного водки и расставить по разным комнатам. Ее сильный запах помогает отпугивать мух, являясь гораздо более эффективным методом, чем может показаться.

Ароматические растения

Один из лучших способов предотвратить проникновение мух в дом — это разместить вокруг ароматические растения, отпугивающие насекомых . Это цитронелла, шалфей, календула, лавр, базилик, мята, лаванда, розмарин, полынь и мята.

Липкая бумага

Надо нарезать на не слишком узкие полоски пергамент или бумажный пакет. В каждой полоске нужно проделать небольшое отверстие, а затем продеть через него веревку.

В кастрюле нужно нагреть стакан воды, добавить стакан сахара и три столовые ложки меда и варить на среднем огне, помешивая, пока не получится липкая смесь. Получившуюся смесь вылить в тарелку и пропитать полоски. После этого полоски нужно развесить возле окон и дверных проемов.

Молоко, сахар и перец

Еще одна простая и очень эффективная ловушка – использование приманки из молока, сахара и перца. Для этого достаточно нагреть на медленном огне около 500 мл молока вместе с четырьмя столовыми ложками сахара и тремя столовыми ложками перца, время от времени помешивая, чтобы ингредиенты идеально соединились друг с другом.

Спустя 15 минут смесь нужно разлить по небольшим емкостям и разместить их по всему дому. Мухи будут попадаться в ловушку, а выбраться из нее уже не смогут.

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