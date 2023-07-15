Песок с пляжа не прилипнет к телу: воспользуйтесь одной хитростью

С помощью этого лайфхака вы забудете о проблеме с налипшим раздражающим песком на теле

Побочным явлением отдыха на пляже является песок, который мало того что попадает на обувь, вещи, в сумки, но и налипает на тело. Этот фактор доставляет дискомфорт. Но, к счастью, есть хитрости, которые могут свести к минимуму прилипание песка.

Прежде всего нужно понимать, что песок прилипает не только из-за воды. Его так же притягивает пот и солнцезащитный крем.

Лучший способ уменьшить количество песка на теле — это принять душ. Смойте песок с ног и тела, вытрите насухо и быстро обуйтесь, чтобы не набрать много песчинок.

Но если в месте отдыха нет возможности принять душ, воспользуйтесь тальком или детской присыпкой. Это гидрофильное вещество, которое будет моментально впитывать влагу, а песок тем временем будет осыпаться.

Тальк нужно наносить так, чтобы кожа была максимально покрыта, после чего немного растереть его. Вы увидите, как песок и присыпка моментально осыпаются с тела.

Присыпкой также можно посыпать руки во время перекуса на пляже, чтобы песчинки ненароком не попали в рот.

Чтобы свести к минимуму прилипание песка к пляжному полотенцу, используйте кондиционер для белья. Он действует как профилактическая мера. После возвращения с пляжа не рекомендуется использовать кондиционер во время стирки полотенец.

Ранее "Телеграф" рассказывал об удачном способе сохранить воду в бутылке холодной.