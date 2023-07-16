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Никакого холодильника: где лучше всего хранить лук

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Сохраняйте свежесть лука на долгие месяцы
Сохраняйте свежесть лука на долгие месяцы. Фото ukr.media

Вас спасут колготы и сетка!

Лук невероятно универсален и является ключевым ингредиентом во многих рецептах. Хранить овощ нужно правильно, чтобы обеспечить свежесть на долгое время.

Многие хранят лук в холодильнике и ошибаются. Вместе с Express расскажем, как это правильно делать.

Где лучше всего хранить лук

Лук лучше всего хранить в сухом темном месте. Это может быть шкаф или ящик.

Весьма неожиданное место, где лук может хорошо "себя чувствовать" — это пара неиспользованных колготок. Просто отрежьте ступни в колготах, положите туда лук, потом завяжите узел и снова положите луковицу. Затем вы можете повесить колготки в сухом темном месте и просто развязать узел, чтобы получить овощ.

Альтернативный вариант колготам — если вы покупаете лук в сетчатом мешке, вы можете в нем же и хранить овощ. В правильных условиях лук может храниться месяцами.

Где нельзя хранить лук

Лук не следует хранить рядом с другими фруктами или овощами (например, картофель). Дело в том, что многие фрукты и овощи (в том числе лук и картофель) при созревании выделяют газы. Их совместное хранение приведет к тому, что они сгниют намного быстрее.

Кстати, лук можно не только есть. Есть несколько способов его использования в быту.

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