Без мороки: можно ли заморозить вишню с косточками

Вы могли не знать, как это просто

Заморозка – отличный способ сохранить на зиму летние фрукты и овощи. Мы рассказывали, как правильно замораживать помидоры. Теперь делимся секретами хранения в морозильнике вишни.

В целом же замораживание вишни – очень популярный процесс. Такая методика хранения продуктов позволяет насладиться свежим вкусом ягод зимой. Как это сделать, рассказали на smachnonews.24tv.ua.

Какие ягоды выбрать

Для замораживания следует выбирать спелые сухие плоды. Лучше всего подойдут традиционные сорта. Важно брать твердые, но не перезревшие плоды. Ягоды предназначены для заморозки, должны быть спелыми и невредимыми.

Можно ли заморозить вишню с косточками?

Вишню с косточками можно и нужно морозить. Так хорошо сохранится пищевая ценность, витамины и микроэлементы. Вишня без косточки частично лишена сока. Однако такие плоды подходят для компота, а для пирожков и другой выпечки – нет.

Как правильно заморозить вишню

Для начала вишни следует помыть, очистить от косточек. Подготовленные таким образом ягоды выложить отдельно на противень, застеленный бумагой для выпечки. Уложите вишни в морозильную камеру примерно на 2 часа. После того, как они слегка замерзнут, положите их в контейнер.

Так вишни идеально замораживают, не будут склеены. Также мы рассказывали о том, зачем замораживать сметану.