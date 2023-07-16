Жир сам стечет с поверхности: используйте для уборки в кухне это средство

Больше не придется долго отмывать грязь с кухонных фасадов

Жирные пятна скапливаются на поверхностях в кухнях даже самых чистоплотных хозяев. В процессе приготовления пищи мелкие части жира оседают на мебели, стенах, столах.

Нагар, жир, липкие пятна над варочной поверхностью в кухне и другие загрязнения можно убрать буквально за пару минут, если применить средство из доступных ингредиентов.

В бутылке с пульверизатором нужно смешать водку и средство для мытья посуды. Смесь нужно хорошо взболтать, распылить на кухонные фасады и оставить действовать.

Спустя несколько минут вы увидите, что жир начнет сам сползать с поверхностей. Останется только протереть фасады мягкой влажной тряпочкой.

Весь жир и грязь сойдут с одного раза, а шкафчики станут гладкими наощупь и будут блестеть, будто только из магазина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким средством нужно обработать плиту, чтобы жир к ней долго не прилипал.