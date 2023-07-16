Плиточные швы будут идеально чистыми спустя 15 минут: какой самодельной смесью их натереть

Не спешите тратить деньги на бытовую химию, ведь можно сделать чистящее средство для затирки своими руками

На плиточных швах в ванной комнате накапливается грязь, из-за чего эти участки стен выглядят непрезентабельно. Однако есть действенный способ очистки затирки. Использовать агрессивные бытовые химикаты не придется.

Чтобы очистить швы между плиткой, натрите их особой самодельной смесью. Гениальным лайфхаком делится издание The Sun.

Домохозяйства могут обойтись без магазинных средств, сделав домашний очиститель для швов своими руками, который действительно работает. Для этого вам потребуются полстакана пищевой соды, четверть стакана перекиси водорода и одна чайная ложка средства для мытья посуды: смешайте ингредиенты и хорошо перемешайте.

Как очистить плиточные швы? Нанесите самодельную смесь на затирку с помощью зубной щетки и подождите 10-15 минут. После этого смойте грязь. С помощью щетки удалите излишки пищевой соды. Благодаря этому лайфхаку швы между плиткой в ванной комнате будут идеально чистыми!

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