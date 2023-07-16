Займет считанные секунды: как легко собрать шерсть и волосы дома

Этот лайфхак актуален для обладателей длинных волос и владельцев домашних животных

Проблема волос и шерсти на одежде, мебели, коврах и других поверхностях актуальна для многих, — однако не все знают, как легко можно ее решить.

Способом, как просто и быстро можно собрать шерсть и волосы, поделилась блогер с ником @haha__kate на просторах TikTok.

Заметим, что весь необходимый реквизит скорее всего уже есть у вас дома, ведь нужна всего лишь одна резиновая перчатка, к тому же не обязательно целая. Чтобы собрать шерсть, перчатку нужно просто надеть, намочить и провести рукой в ней по поверхности, — шерсть прилипнет к перчатке.

В комментариях пользователи утверждают, что это сработает и для сбора волос.

Заметим, что также собирать шерсть и волосы можно и влажной рукой без перчатки, однако если поверхность сильно загрязненная или большая, то от трения рука разогреется и возникнут неприятные ощущения. Перчатка же их минимизирует.

"Можно и прямо с кота собирать", "Так же и любую грязь", "Можно и без воды, резиновые перчатки с маленькими щупальцами для огорода", "Я так волосы свои с ковриков собираю", "Вы спасли мои черные вещи", "Я мокрой губкой убираю, тот же эффект", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, как очистить кастрюли и сковородки пивом.