Как убрать монтажную пену с одежды без ножа и ацетона: проверенный способ

Компоненты для этого средства есть в каждом доме

Удалить монтажную пену с одежды крайне сложно. В один момент может даже показаться, что проще выбросить вещь, чем пытаться привести ее в нормальный вид. Но зная небольшую хитрость можно спасти свою одежду.

Тот, кто хоть раз сталкивался с применением монтажной пены, знает, что застывает она практически моментально. К тому же это очень цепкое вещество. Ее даже от кожи сложно отмыть. Если не использовать дополнительные средства, отсоединить куски пены с одежды можно только вместе с кусками ткани. Но самодельная смесь из двух компонентов легко справится с этой задачей, не повредив ткань.

Перед началом процедуры проверьте воздействие жидкости на небольшом незаметном кусочке ткани.

В глубокой миске смешайте 1 чайную ложку соли и столько же лимонной кислоты. В сухие ингредиенты добавьте 200 миллилитров воды и хорошо размешайте. Наберите в шприц без иголки эту смесь и понемногу смачивайте ткань. Пена начнет легко отсоединятся от одежды. После того как большая часть пены будет отсоединена, замочите вещь в растворе на 10 минут, чтобы удалить мелкие остатки пены. После этого выстирайте вещь руками или в стиральной машине.

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