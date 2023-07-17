Холодное или горячее молоко добавлять в кофе: ответ не знают даже многие кофеманы

Готовим самый потрясающий в мире кофе!

Кофе – напиток, без которого невозможно утро большинства людей. Но в спешке, особенно утром, вы можете просто налить молоко или сливки прямо из холодильника в только что сваренный кофе. Но при первом глотке вы обнаружите, что вкус готового напитка сильно отличается от того же кофе, который подают в ближайшем кафе.

Оказывается, даже температура молока или сливок влияет на вкус напитка. Даже самый вкусный кофе, в который налили холодное молоко или сливки, может по вкусу стать редким и совсем не вкусным. Вместе с Ukr.Media расскажем, как правильно готовить любимый напиток так, чтобы в результате наслаждаться ароматным сливочным кофе!

Какое молоко нужно добавлять в кофе

Дайте только что сваренному кофе постоять пару минут. Молоко или сливки подогрейте и добавьте к любимому напитку – и все изменится! Он приобретет богатый кофейно-сливочный вкус — и не намека на водянистость.

Никогда не следует торопиться в приготовлении кофе! Одно простое действие – подогрев молока или сливок – может очень изменить вкус напитка! Добавляйте только теплые добавки и наслаждайтесь каждым выпитым мягким и ароматным кофе.

А если вы в кофе добавите лавровый лист – вкус напитка очень изменится! Просыпайтесь с удовольствием и готовьте самый вкусный кофе!