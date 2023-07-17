Зачем класть использованный чайный пакетик в унитаз: хитрость, которая решает популярную проблему всех туалетов

Удалить желтые следы накипи на унитазе можно не прибегая к химическим средствам

Чтобы туалеты были чистыми, белыми и сверкающими, необходим регулярный уход. Тем более, что жесткая вода, богатая известняком, оставляет в чаше накипь, которая приобретает желтый или даже коричневый цвет. К счастью, чтобы избавиться от этой проблемы есть один простой, но немного необычный способ.

Чтобы туалеты всегда были чистыми, вы можете использовать такое подручное средство, как использованные чайные пакетики, пишет портал santeplus. Оказывается, чай эффективен при удалении пятен, а также неприятных запахов.

Как удалить желтые пятна в унитазе

Чайные пакетики позволяют удалить желтоватые следы на чаше унитаза, а также дезодорируют ее. Для этого просто накройте стенки чаши чайными пакетиками и дайте постоять несколько часов. При контакте с влажными стенками чайные пакетики выделяют жидкость, которая эффективно чистит туалет.

Вы также можете оставить чайные пакетики замачиваться на дне чаши, чтобы удалить любые пятна, которые остались там. Чтобы не засорить унитаз, выньте чайные пакетики и почистите стенки чаши чистой туалетной щеткой. Затем смойте унитаз.

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