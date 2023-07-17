Два ловких трюка, чтобы на кухне всегда приятно пахло: никакие освежители из магазина не нужны

Обеспечить легкий аромат можно без дорогих аромадиффузоров

Кухня – комната, где скапливаются самые разные запахи: пищи, бытовой химии, отходов. Сделать так, чтобы в этой комнате всегда оставался приятный аромат, можно без освежителей из магазина.

Проверните два ловких трюка и на вашей кухне не будет вони. О действенных лайфхака рассказывает издание The Sun.

Чтобы избавиться от неприятного запаха, который исходит от мусорного ведра, насыпьте туда немного пищевой соды. Этот продукт с легкостью устранит вонь. Кроме того, можете добавить несколько капель своего любимого эфирного масла, прежде чем заменять пакет для мусора.

Еще один вариант убрать вонь из мусоросборника – лимонный лайфхак. Просто добавьте половинку лимона в урну, кислота в цитрусовых поможет разрушить грязную слизь и дезодорировать всю вашу кухню натуральным образом.

Второй полезный трюк для кухонь касается холодильника, ведь там тоже может возникать душок. Чтобы избавиться от неприятного запаха, смочите ватный диск или тампон ванильным экстрактом, поместите его в холодильник – приятный аромат гарантирован.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом эффективном кухонном лайфхаке. Есть простой способ отмыть любой жир с поверхностей в этой комнате.