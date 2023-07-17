Лучший огуречный лайфхак: хитрый трюк, который сохранившт их зелеными в маринаде

После этого огурцы можно консервировать

Мы делились рецептом вкусных консервированных огурцов. Но многие при заготовке овощей замечают, что они теряют цвет и меркнут.

Но один обычный лайфхак поможет сохранить аппетитный цвет плодов, также сделать их более хрустящими. О нем рассказали на Ukr.Media. Сам рецепт маринада при этом не имеет значения.

Процедуру следует выполнить с огурцами перед засолкой. Для начала нужно сложить плоды в тару, а затем ошпарить соленым кипятком (рассолом).

Приготовляется такой раствор очень просто: на 10 литров чистой воды нужно взять 500 г соли. Если огурцов при этом немного, то пропорции можно сократить.

Сразу после процедуры огурчики нужно переложить в ледяную воду. Желательно положить в нее лед, если хочется, чтобы манипуляция была более эффективной.

Благодаря перепаду температур плоды сохранят свой яркий цвет, станут более хрустящими и аппетитными. На вкус такое ошпаривание не повлияет.

После этого можно переходить к классической процедуре засолки овощей на зиму. Также мы рассказывали, как закрыть кабачки вместе с огурцами.