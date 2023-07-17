Не заливайте это средство в раковину: придется менять сантехнику

Домашние средства для прочистки стока не так безобидны как кажутся

Забитый сток — распространенная проблема, которая может возникнуть в каждом доме. Решить ее можно без помощи сантехника, если использовать проверенные народные средства. Но в этом случае нужно помнить, что далеко не все самостоятельно приготовленные средства можно заливать в раковину.

Очень часто в целях экономии и из-за простоты использования для борьбы с пробками в водостоке используется смесь уксуса и соды. Но некоторые сантехники считают, что такой способ прочистки стока может иметь катастрофические последствия. Эта смесь может вызывать новые засоры и портить трубы.

Дело в том, что при соединении уксуса и соды происходит химическая реакция с выделением углекислого газа. Образованная в результате реакции пена может создать иллюзию очистки. На самом деле она недостаточно сильна, чтобы удалить стойкие засоры.

Вместе с тем эта пена может прилипать к жирным веществам в трубах. Со временем она превращается в твердую массу. Это может привести к более серьезной блокировке и усугубить проблему со сливом вплоть до того, что потребуется замена части сантехники.

Поэтому в случае возникновения засора лучше воспользоваться к другим способам прочистки, либо обратиться к специалисту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко удалить весь жир с кухонных поверхностей.