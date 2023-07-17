В чем замочить джинсы перед стиркой, чтобы они не выцвели: ловкий трюк
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Есть простой способ сохранить цвет джинсов
После нескольких стирок любимые джинсы могут стать не такими яркими и насыщенными по цвету. Чтобы избежать этой проблемы, воспользуйтесь одним простым лайфхаком, который будет стоить вам копейки.
Чтобы джинсы не выцветали после стирки, перед этим замочите их с особыми подручными средствами. О ловком трюке пишет издание Express.
Для действенного лайфхака вам нужны два компонента – обычный столовый уксус и поваренная соль. Если замочить джинсы с этими ингредиентами перед тем, как положить в стиральную машину, ткань не потеряет цвет. Этот способ с замачиванием помогает закрепить краску на ткани и замедлит выцветание.
Кроме того, перед стиркой рекомендуется вывернуть темные джинсы наизнанку и использовать средство для сохранения цвета. Лучше всего стирать вещи темных цветов вместе при низкой температуре.
Ранее "Телеграф" рассказывал о других полезных лайфхаках, которые упростят стирку. Если вам нужно вернуть белый цвет одежде, то попробуйте одну гениальную хитрость. Отбеливатель вам не понадобится.