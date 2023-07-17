Никогда не мойте это уксусом: пять вещей, которые легко повредить

Уксус может быть плохим помощник в уборке, если нанести его на определенные поверхности

Обычный уксус часто используется в бытовых целях и может стать альтернативным чистящим средством для уборки многих вещей в доме. Однако некоторые предметы эта жидкость лишь повредит.

Есть пять поверхностей в доме, которые нельзя чистить уксусом. Об этом рассказывает издание Express.

Что нельзя мыть уксусом

Каменные поверхности. Кислота нежелательна для пористых поверхностей, включая мрамор, гранит, известняк и травертин. Уксус может разъесть защитный герметик, из-за чего потеряется блеск и потускнеет окрашивание.

Дерево. Даже разбавленный уксус способен испортить деревянные поверхности из-за своих кислотных свойств. Древесина после такой чистки ссохнется и быстрее износится.

Металлические предметы. Иногда домохозяйствам советуют замачивать изделия из металла, например кухонные ножи, в уксусе, чтобы убрать ржавчину. Но при частом использовании уксуса они лишь потускнеют и повредятся. Чистка уксусом нержавеющей стали, латуни и меди приведет к ржавчине.

Окрашенные поверхности. Из-за уксуса краска "смывается", а поверхность становится тусклой и обесцвеченной. Кроме того, такое мытье влечет трещины.

Обивка. Уксус слишком агрессивен для обивочных тканей и может повредить волокна, что приведет к разрывам. Ко всему, натуральный очиститель оставит после себя неприятный запах, который непросто убрать.

Ранее "Телеграф" рассказывал о других ошибках, возможных в ходе уборки дома. Одно популярное домашнее средство может испортить вашу сантехнику.