Оно всегда под рукой: что поможет избавится от болючих мозолей летом

Для этого вам понадобится всего одно средство

Вьетнамки и босоножки для многих украинцев считаются неотъемлемой частью лета. Однако многие из нас сталкивались с тем, когда со временем в жару они натирали кожу настолько сильно, что на это месте появлялись болючие мозоли.

"Телеграф" рассказывает, как легко этого избежать.

Для этого вам понадобится всего одно средство, которое есть дома практически у каждого — антиперспирант. Перед выходом из дома просто смажьте им самые больные места.

Антиперспирант выступит в качестве защитного барьера между кожей и обувью и поможет избежать мозолей.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как починить вьетнамки с помощью подручных средств. Этот простой лайфхак может стать вашей "экстренной помощью", когда вы внезапно оказались разутыми на улице.

Также мы сообщали о том, как избавиться от зуда после укуса комара. Существует сразу несколько эффективных способов, например, овсянка. Нужны хлопья, которые надо варить, а не просто заливать кипятком. Чтобы узнать больше способов избавления себя от неприятных ощущений связанным с укусом этик кровопийц, переходите по ссылке.