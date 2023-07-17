Потребуется всего один продукт: как быстро избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Этот хитрый трюк поможет сразу решить проблему

На кухне всегда должно быть чисто и свежо, в том числе и в холодильнике, где мы храним продукты. Но бывают случаи, когда из него исходит неприятный запах, который в два счета способен отбить любой аппетит.

Эксперты в материале Glavred подсказали лайфхак, как избавиться от проблемы, не применяя дорогостоящих химических средств, а всего лишь благодаря одному бюджетному продукту.

Как убрать неприятный запах из холодильника

Есть хитрый трюк, который поможет быстро избавить вас от неприятных нюансов. Для этого достаточно взять лишь почищенный сырой картофель. Как оказалось, этот популярный на нашем столе овощ является поглотителем запахов. Он впитывает их как губка, а поэтому разрежьте продукт на несколько кусочков и оставьте их в холодильнике.

Оставьте дольки просто на тарелке, их не нужно накрывать пакетом или пленкой. Но картофель необходимо менять каждые 2-3 часа. Используйте этот лайфхак до тех пор пока неприятный запах полностью не исчезнет.

"Телеграф" писал ранее, какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника. Хозяйкам следует взять это на заметку.