Вещи не будут вонять: как избавиться от неприятного запаха без стирки

Этот лайфхак особо выручит, когда нет возможности выстирать одежду

Иногда случается так, что одежда приобретает неприятный аромат, вывешивание на свежий воздух не решает проблему, а хорошо выстирать вещь нет возможности. В такой ситуации можно прибегнуть к одной хитрости.

Чтобы избавить вещь от неприятного запаха без стирки, понадобится древесный наполнитель для домашних животных. Это вещество нужно засыпать в полиэтиленовый пакет и капнуть туда несколько капель эфирного масла с приятным для вас ароматом. Пакет нужно закрыть и встряхнуть, а затем положить в него неприятно пахнущие вещи.

Закройте пакет с наполнителем и одеждой и оставьте в таком состоянии на сутки. За это время наполнитель должен впитать в себя весь неприятный запах. Спустя сутки одежду нужно достать из пакета и пропылесосить. Этот метод без стирки поможет избавиться даже от самых въедливых запахов.

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