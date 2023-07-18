Как сделать авокадо спелым за 10 минут: трюк, который вас удивит

Ваше авокадо быстро станет мягким

Авокадо занимает особое место среди популярных суперфудов. Богатый вкус и кремовая текстура делают авокадо не только вкусной добавкой к различным блюдам, но и настоящим кладезем полезных витаминов.

Однако довольно частая ситуация, когда после покупки хозяйки разрезают его и обнаруживают, что он недозрел. Вместе с "Главредом" рассказываем, как сделать авокадо спелым в домашних условиях всего за 10 минут.

Как сделать авокадо мягким в домашних условиях

Для этого вам понадобиться фольга и духовка. Для начала включите духовку и разогрейте ее до 90 градусов.

Пока духовка разогревается, возьмите фольгу и заверните в нее авокадо. Важно, чтобы все части авокадо были покрыты фольгой.

Далее положите завернутый авокадо в специальную форму для запекания и поставить в разогретую духовку. Достаньте авокадо из духовки через 10 минут специальными рукавичками, чтобы не обпечься.

Но учтите, что если авокадо очень твердый, то 10 минут в духовке может не хватить. В таком случае авокадо в духовке придется подержать на 5-7 минут дольше.

Здесь помните: не вынимайте фрукт сразу же из фольги — подождите до полного остывания. А вот когда остынет, можете вынимать его из фольги и готовить разнообразные бутерброды или салаты.