Какая разница между белым и коричневым яйцом: объяснение экспертов

Мало кто знает, но они все же отличаются

Яйца входят в состав многих блюд во всех кухнях мира. Иногда они выступают одним из продуктов, а иногда – центральным ингредиентом, как в рецепте маринованных яиц.

В магазинах продают яйца разной птицы, разного цвета и размера, но, что касается куриных, то наиболее распространены коричневые и белые яйца. И каждый раз возникает дилемма, которые выбрать. Ученые рассказали, какая на самом деле разница между белыми и коричневыми яйцами. Об этом сообщает planetanovosti.com.

Исследование провела эксперт по клинической медицине Люсия Гарсия. Гарсия утверждает, что важную роль в окраске яичной скорлупы играют порода курицы и синтез пигментов во время яйцекладки.

Некоторые диетологи считают, что белые яйца обычно имеют большую питательную ценность, чем их коричневые аналоги. И в этом, как оказалось, есть определенный смысл.

Установлено, что содержание белка в белых яйцах примерно на 0,74% выше, чем в коричневых, также несколько выше содержание витаминов А, В1 и В2», – уверяет врач.

Исследовала ученая и содержание жира. В коричневых яйцах оказалось на 1,45% больше, чем в белых, так же в коричневых больше холестерина на 0,85%.

Теперь вы знаете все о яйцах и можете выбирать продукт сознательно. Нельзя обойти и тот факт, что в некоторых супермаркетах коричневые яйца немного дороже белых. Вероятно, так складывается потому, что при производстве выход коричневых яиц ниже, чем выход белых. Также мы рассказывали, для чего действительно придумали ящик под духовкой.