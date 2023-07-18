Мух в доме не будет: странный, но действенный трюк против насекомых

Избавиться от вездесущих мух можно без дорогих репеллентов

В летнее время проблема с насекомыми в доме обостряется. Существуют различные способы борьбы с мухами. Магазинные репелленты действуют не всегда, поэтому альтернативой станет самодельная ловушка.

Чтобы избавиться от мух в доме, проверните один необычный трюк. Лайфхак может показаться странным, но подействуют, уверяют в материале Express.

Мухи атакуют наши жилища в летние месяцы, но вам не нужно тянуться к мухобойке, чтобы убрать насекомых — достаточно пластикового пакета, наполненного водой. Звучит очень просто, но этот метод часто используют в заведениях в южной части США.

Как отпугнуть мух

Итак, вам нужно наполнить прозрачный полиэтиленовый пакет водой, завязать на узел (или использовать тару с зип-застежкой) и повесить на ручку двери или в ином месте, где часто летают мухи. Для более лучшего эффекта можете поместить внутрь монеты или кусочки фольги.

Этот необычный прием отпугивает мух из-за их механизма зрения. Такой трюк обеспечивает преломление света, в результате "сложные" глаза мух сбиты с толку и не летят в дом.

Трюк против мух в доме

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