Ловкий трюк для устранения засора в ванной: сработает лучше любой бытовой химии
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Прочистить слив можно легко и быстро с помощью подручных средств
В ванной комнате часто забивается сток, что может стать настоящей проблемой. Однако засоры в раковинах, ваннах и душевых кабинах можно с легкостью устранить, при этом дорогая бытовая химия не понадобится.
Чтобы прочистить слив в ванной, воспользуйтесь одним действенным лайфхаком. Об этом говорится в материале Express.
Обычно сток забивается остатками мыльных средств, грязью, жиром и скоплением волос. Но вода снова начнет утекать быстро и безпроблемно, если убрать засор в ванне, раковине или душе с помощью подручных средств – пищевой соды, уксуса и кипятка.
Как прочистить слив
Сначала влейте кипяток в канализацию. Затем всыпьте около стакана пищевой соды. Влейте стакан уксуса. Оставьте минимум на 30 минут. Снова влейте кипяток. Спустите воду с крана в слив, вы увидите, что засор исчез (как и неприятных запах, исходящий от канализации).
Пищевая сода и уксус – натуральные альтернативы химикатам, которые помогают решить проблему с заблокированным стоком. Когда вы добавляете уксус в пищевую соду, то получаете бурную химическую реакцию, которая способна прорвать засор.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие поверхности в доме нельзя мыть уксусом. Кислота вместо очистки может принести повреждения.