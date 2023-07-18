Какие вещи ни в коем случае нельзя хранить на балконе: уберите их поскорее

Не устраивайте свалку там, где можно обустроить прекрасное место для отдыха

В большинстве квартир балкон выполняет роль кладовой, где хранят вещи, которыми редко пользуются хозяева. Кроме того, там же иногда можно найти не просто бесполезные, но и опасные вещи, от которых нужно срочно избавиться.

"Телеграф" расскажет, какие вещи категорически нельзя хранить на балконе.

Газовые баллоны и взрывчатые вещества

Газовые баллоны и пиротехника в любой момент могут стать причиной пожара и взрыва. Хранить эти вещи на балконе запрещено. Газовые баллоны нужно хранить в темном, сухом и не доступном для воздействия солнечных лучей помещении. Но в коем случае не на балконе. То же самое касается и пиротехники. Напомним, что ее применение вообще запрещено в Украине.

Легковоспламеняющиеся жидкости

Бензин, керосин, ацетон и другие химические вещества нельзя хранить на балконе. Они могут стать причиной возникновения пожара. Лучше всего избавиться от этих средств. Если же они необходимы в быту, то хранить их нужно в правильной таре и защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Стройматериалы

Некоторые сухие материалы, такие как штукатурка и цемент, могут стать непригодными к использованию, если впитают влагу на балконе.

Мусор

Некоторые хозяева устраивают на балконах настоящую свалку — хранят там старые вещи, предметы быта, макулатуру, стеклотару, сухари и прочее. Мало того, что хлам источает неприятные запахи, так он еще и привлекает грызунов и насекомых, которые являются разносчиками инфекции.

Продукты питания

Балкон может показаться идеальным местом для хранения продуктов. Но на самом деле перепады температуры, воздействие прямых солнечных лучей или сильный мороз могут повлиять на вкусовые качества продуктов, привести к развитию бактерий и возникновению неприятного запаха.

Мебель из натурального дерева и бумага

Хранение предметов интерьера из натурального дерева на балконе может привести к деформациям, трещинам и ухудшению их внешнего вида. Виной тому будут перепады температуры, влажность и солнечные лучи. По той же причине лучше не хранить на балконе документы, фотографии и книги. Все эти вещи могут выцвести или отсыреть.

Велосипеды и самокаты

Балкон может показаться идеальным местом хранения для небольших средств передвижения. Но сырость может испортить некоторые детали.

Обувь и одежда

Некоторые люди хранят не сезонные вещи на балконе. Но это не самая лучшая идея. Слишком большая влажность может привести к образованию плесени, которая испортит вещи.

Вместо того чтобы создавать свалку на балконе и подвергать риску жизнь, лучше использовать балкон по назначению и оборудовать там комфортную зону для отдыха.

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