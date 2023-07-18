Как не простудиться под кондиционером летом: семь полезных советов

Важно помнить, что температура в помещении не должна быть ниже уличной более чем на 10 градусов

В невыносимую летнюю жару кондиционер — это отличное спасение. Однако есть риски из-за него заболеть и повлиять на это могут сразу несколько причин. Чтобы избежать этой неприятности, стоит следовать нескольким простым правилам.

Резкие перепады температур и продолжительное нахождение в охлажденном помещении, (где кондиционер работает ниже чем на +20), могут привести к плохому самочувствию. "Телеграф" рассказывает, как прохлаждаться под кондиционером, но при этом не простудиться.

Какие правила нужно соблюдать

нельзя находиться под струей холодного воздуха;

температура в помещении не должна быть ниже уличной более чем на 10 градусов. Ее можно уменьшать постепенно (на 2-3 градуса в час);

кондиционер не следует включать менее чем на +20 градусов;

нужно регулярно чистить кондиционер, чтобы микробы не размножались в нем;

включать кондиционер на максимальную скорость обдува можно для охлаждения прогретого помещения, но уже через пару минут следует перевести его в минимальный режим;

пользоваться увлажнителем воздуха;

на ночь отключать кондиционер или оставлять при температуре +25.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о трех лайфхаках, которые помогут справиться с жарой летом. Благодаря им можно сделать ручной кондиционер, хладагент и термос для холодной воды.