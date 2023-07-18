Как не простудиться под кондиционером летом: семь полезных советов
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Важно помнить, что температура в помещении не должна быть ниже уличной более чем на 10 градусов
В невыносимую летнюю жару кондиционер — это отличное спасение. Однако есть риски из-за него заболеть и повлиять на это могут сразу несколько причин. Чтобы избежать этой неприятности, стоит следовать нескольким простым правилам.
Резкие перепады температур и продолжительное нахождение в охлажденном помещении, (где кондиционер работает ниже чем на +20), могут привести к плохому самочувствию. "Телеграф" рассказывает, как прохлаждаться под кондиционером, но при этом не простудиться.
Какие правила нужно соблюдать
- нельзя находиться под струей холодного воздуха;
- температура в помещении не должна быть ниже уличной более чем на 10 градусов. Ее можно уменьшать постепенно (на 2-3 градуса в час);
- кондиционер не следует включать менее чем на +20 градусов;
- нужно регулярно чистить кондиционер, чтобы микробы не размножались в нем;
- включать кондиционер на максимальную скорость обдува можно для охлаждения прогретого помещения, но уже через пару минут следует перевести его в минимальный режим;
- пользоваться увлажнителем воздуха;
- на ночь отключать кондиционер или оставлять при температуре +25.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о трех лайфхаках, которые помогут справиться с жарой летом. Благодаря им можно сделать ручной кондиционер, хладагент и термос для холодной воды.