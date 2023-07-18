Как часто нужно чистить стиральную машину: об этом все забывают

Если забывать об уходе за стиральной машине, срок годности прибора быстрее истечет

Стиральная машина – незаменимый помощник в хозяйстве. Однако ваши вещи не будут чистыми и ароматными, а в ящике для порошка может появиться плесень, если забывать периодически чистить этот прибор.

Рекомендуется выполнять чистку стиральной машины каждые два месяца. Об этом пишет издание Express.

Грязная стиральная машина влечет за собой неприятные последствия: грибок внутри прибора, затхлый и неприятный запах одежды после стирки и даже поломка. Поэтому крайне важно следить за чистотой стиральной машины. Кроме того, регулярный уход продлит срок службы прибора, что выгодно для вашего бюджета.

Как почистить стиральную машину? Существует несколько способов. Самый простой — запуск горячего цикла с небольшим количеством уксуса или пищевой соды. Альтернативное решение: использование чистящего средства, специально предназначенного для стиральных машин.

Самая оптимальная привычка: чистить стиральную машину раз в два месяца или каждые 30 стирок. Это предотвратит накопление бактерий и известкового налета, что влияет на качество стирки.

Ранее "Телеграф" писал о еще одной опасной ошибки, которая вредит стиральной машине. Узнайте, почему нельзя оставлять мокрые вещи надолго в барабане после окончания стирки.