Избавляемся от ужасного запаха из раковины: помогут всего два натуральных средства

Отверстие для стока часто забивается и приносит дополнительные проблемы

Забитая раковина, увы, очень распространенная проблема, и решать ее нужно как можно скорее, потому что в комнате начнет распространяться жуткий запах. И сделать это можно быстро, не применяя агрессивной "химии".

Эксперты в материале Express поделились лайфхаком, который поможет эффективно прочистить сток в раковине. Для этого вам потребуется всего два средства, которые точно найдутся у вас на кухне.

Как устранить запах из раковины

Устранить проблему можно с помощью пищевой соды, уксуса и горячей воды. Просто возьмите ингредиенты, засыпьте по одной чашке в отверстие и оставьте так на 30 минут, а после залейте кипятком. Пищевая сода в сочетании с уксусом быстро растворить грязь в вашей канализации, потому что между ними создается бурная химическая реакция, очищающая засоры.

Правда, если случай серьезный, то этот "дешевый и экологический" способ может не подойти, но попробовать однозначно стоит. Засоры в раковине лучше пробивать сразу, потому что потом придется вызывать сантехника.

"Телеграф" писал ранее, как быстро очистить сток от засора. Эксперты подсказали четыре простых, но действенных метода.