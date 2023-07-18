Укр

Избавляемся от ужасного запаха из раковины: помогут всего два натуральных средства

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как устранить запах из раковины
Как устранить запах из раковины. Фото Freepik

Отверстие для стока часто забивается и приносит дополнительные проблемы

Забитая раковина, увы, очень распространенная проблема, и решать ее нужно как можно скорее, потому что в комнате начнет распространяться жуткий запах. И сделать это можно быстро, не применяя агрессивной "химии".

Эксперты в материале Express поделились лайфхаком, который поможет эффективно прочистить сток в раковине. Для этого вам потребуется всего два средства, которые точно найдутся у вас на кухне.

Как устранить запах из раковины

Устранить проблему можно с помощью пищевой соды, уксуса и горячей воды. Просто возьмите ингредиенты, засыпьте по одной чашке в отверстие и оставьте так на 30 минут, а после залейте кипятком. Пищевая сода в сочетании с уксусом быстро растворить грязь в вашей канализации, потому что между ними создается бурная химическая реакция, очищающая засоры.

Правда, если случай серьезный, то этот "дешевый и экологический" способ может не подойти, но попробовать однозначно стоит. Засоры в раковине лучше пробивать сразу, потому что потом придется вызывать сантехника.

"Телеграф" писал ранее, как быстро очистить сток от засора. Эксперты подсказали четыре простых, но действенных метода.

Теги:
#Запах #Уборка #Раковина